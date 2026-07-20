Balkanlar üzerinden Marmara'ya yayıldılar! Çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

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Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sanal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı.

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar ise farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sanal medyada paylaştı.

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Dev çekirgelerin görüldüğü anlar ise sanal medyada ilgi gördü. (DHA)

İSTANBUL'DA BAZI İLÇELERDE ÇEKİRGE PANİĞİ

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde sıklıkla görülen büyük boyutlardaki çekirgeler, kentte yaşayan kişiler arasında tedirginlik yarattı. Özellikle akşam saatlerinde binaların açık olan pencerelerinden iş yerlerine ve evlere giren, balkon ile bahçelere konan çekirgeler nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi sanal medyadan paylaşımda bulundu. Görüntülerde, çekirgelerin pencerelerde ve duvarlarda uzun süre hareketsiz durduğu görüldü.

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KAVANOZA KOYDUĞU ÇEKİRGEYİ MARULLA BESLEDİ

Evinde yakaladığı çekirgeyi cam kavanozun içine koyan bir kişinin, çekirgeyi marul yapraklarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Erdal Sayan, "Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi. Balkonda 2-3 tane çekirge olduğunu gördüm. Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Dün Arnavutköy Merkez'de mağaza ve iş yerlerinin önünde bir sürü gördüm. Çok sık görmeye başladım.

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Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum. İlaçlamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterli olsaydı, şu an bu durumda olmazdı belki de hiç gelmezlerdi. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama bence ilaçlamanın artırılması lazım" dedi.