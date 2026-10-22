Balkanlar üzerinden giriş yapacak: Sağanak yağış geliyor! Yarın akşama dikkat | Orhan Şen 'Sel ve su baskını olabilir' diyerek il il uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"CUMA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT"

CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yeni bir yağış olacağını belirtti. Orhan Şen uyarılarına şöyle devam etti;

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“Yarın yeni bir yağış geliyor. Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Trakya’dan başlayıp, sadece 1 geceliğine geçecek ve Cuma akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacak. Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil. O yüzden Cuma akşamına dikkat edelim. Cumartesi ve Pazar günü hava güzel olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşüyor. Kasımın ilk haftasına kadar devam edecek.

Önümüzdeki hafta işler karışıyor. Akdeniz üzerinden gelen yağış sistemi biraz tehlikeli. Sel ve su baskını yapabilir. Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri. Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağışlar var. Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum su baskınları olabilecek yerler. Buralara dikkat edelim. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru Türkiye’nin batı bölgelerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi dahil olmak üzere kasım ayının ilk haftasında kuvvetli yağışlar var. Yağışı bol bir kış bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu