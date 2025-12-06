Balkanlar üzerinden geliyor: Hava bir anda değişecek | Meteoroloji'den ani sel, fırtına ve yıldırım uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak yağış olacak

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'inde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batu Karadeniz(Sinop hariç) Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir ve Muğla illeri için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi. Ardahan, Kars, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Muş ve Erzurum illerinde kar yağışı bekleniyor.

Yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYORUZ"

Türkiye'ye bereketli yağış getiren hava sistemlerinin geçen hafta etkili olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Batı Anadolu'dan başlayarak Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen orta Akdeniz kökenli cephesel bir alçak basınçla bağlantılı yağışlı bir sistemin etkisine giriyoruz. Bu sistem, 5 Aralık'tan itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlara yol açacak. Yağış, Cumartesi ve pazar günleri de özellikle Güneybatı Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarıyla etkili olacak" diye konuştu.

'SEL VE SU BASKINI' UYARISI

Prof. Dr. Türkeş, "Hava sıcaklıkları arttıkça buharlaşma artıyor. Buharlaşmanın daha yüksek olduğu Akdeniz havzasında hava kütlelerinin nem ve su buharı tutma kapasitesi artıyor. Hidrolojik döngü şiddetleniyor, yağış olma koşulları gerçekleşirse yağışlar daha kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde oluyor. Kuvvetli yağışlar uzun süreli kuraklıkların ardından çoğunlukla etkili yağışa dönüşemiyor, hızla yüzeysel akışa geçerek sellere ve taşkınlara neden oluyor. Kuvvetli ve sürekli, çoğunlukla metrekareye 50 kilogram dolayında ve üzerinde düşen yağışlar, kentlerde altyapı eksiklikleriyle birleştiğinde ciddi sellere ve su baskınlarına yol açabiliyor. Öte yandan coğrafya koşullarına göre heyelan ve erozyon oluşabiliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yağışlı havanın bugün yurdun büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında etkili olacağını söyledi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlı havanın Antalya ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olacağını bildiren Macit, pazar günü ise yağışlı havanın yurdun tamamında etkili olacağını belirtti.

Macit, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli olacak. Yağmur ve sağanak şeklinde olacak, yer yer sel ve su baskını yaşanabilir." dedi.

Yağışlı havanın pazartesi ve salı günü de kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edeceğini aktaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, pazar gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceğini kaydetti.

Macit, İstanbul'da pazar ve pazartesi günü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 14 derece civarında olacağını Ankara'da ise pazar günü yağmurlu havanın hakim olacağını hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu beklenen soğuk hava ve sağanağa karşı uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, değerlendirmelere göre İstanbul'un hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği belirtildi. Hafta boyunca 19 derecelerde seyreden sıcaklıkların, bu geceden itibaren düşmeye başlayarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Açıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Adana'nın kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı