Balkanlar üzerinden gelen serin hava etkili oluyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı| İşte sağanak beklenen iller

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

17 İL İÇİN SARI KODLU YARI

Meteoroloji, “Aydın, Bolu, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Düzce, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Manisa, Sinop, Bartın, Karabük” için sarı kodlu uyarıda bulundu.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELEN SERİN HAVA ETKİLİ OLUYOR

AKOM yapmış olduğu açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgelerinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağış havanın hafta ortasına(Perşembe) kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgarın kuzeyli (Poyraz) yönden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde eseceği, aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Salı günü yağış beklenen iller ise; İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Düzce, Bartın, Bolu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA YAĞMURUN ETKİSİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yağmurunda da etkisi ile trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan birisi de D-100 Karayolu Yenibosna mevkisiydi. Yağmurunda etkisi ile sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kadıköy'de de yağış nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Haberin Devamı

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32