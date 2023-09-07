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Balkan turu vaadiyle dolandırdı

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#Denizli#Mimarlar Odası#Balkan Turu
Balkan turu vaadiyle dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 07:00

Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 kişiden 'Balkan Turu' organizasyonu için 2 milyon TL civarında para toplayarak iflas ettiğini duyuran tur şirketi sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Balkan turu için düzenlediği organizasyonda İzmir merkezli bir tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüşüp 61 üye için kişi başı 480 Euro ücret karşılığı anlaştı. Tur ücretini kredi kartı ve havale yöntemiyle alan Emine Yıldız, bir süre sonra ortadan kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu tur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız’ı Ankara’nın Mamak ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.Yıldız’ın, 61’i Denizli Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nden olmak üzere toplam 173 kişiyi 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.            

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#Denizli#Mimarlar Odası#Balkan Turu

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