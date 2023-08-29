Balkan turu dolandırıcılığı! Paraları alıp ortadan kayboldu

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Mimarlar Odası Denizli Şubesi, üyeleri için Balkanlar Turu adı altında bir organizasyon düzenledi. Mimarlar Odası Şubesi, gezi için İzmir merkezli bir tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından Mimarlar Odası, tur şirketinin TÜRSAB belgesi başta olmak üzere diğer tüm belgelerini araştırdıktan sonra anlaşmaya vardı. Mimarlar, 17 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayacak şekilde 8 gün olmak üzere Balkanlar Turu için çoğunluğu mimar olan 61 kişi 480’er Euro’yu Nisan ayında tur şirketine parayı yatırdı.



TUR ŞİRKETİ SAHİBİ ORTADAN KAYBOLDU



Balkanlar Turu’na kısa bir süre kala tur şirketi sahibi Emine Yıldız, ortadan kayboldu. Gezi için aylar önce 480’er Euro parayı yatıran mimarlar tur şirketi sahibine ne telefonla ne de adresinden ulaşamadı. Dolandırıldıklarını anlayan mimarlar tek tek savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Durdu Kabel, dolandırıldıklarını doğrulayarak, tur şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kabel, tur şirketi sahibine ulaşamadıklarını belirterek, Biz Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak tur şirketini araştırdık. Daha önce gidenlerden de referans aldık. Bütün belgeleri tamamdı. Bu firmayı da uygun gördük ve mimar üye arkadaşlarımıza bilgi verdik. Bazı üyelerimiz kredi kartıyla bazıları ise bankadan direk havale yapmışlar. 61 kişi 480’er euro para yatırdı. Bir hafta tur şirketine ve sahibini aradık ancak ulaşamadık. Tur şirketinin sahibinin babası başta olmak üzere komşusuna bile ulaştık ancak sahibi Emine Yıldız’a bir türlü ulaşamadık. Dolandırıldığımızı anlayınca üye arkadaşlarımıza bilgi vererek suç duyurusunda bulunduk. Kredi kartıyla ödeme yapan 40 kişi ödediklerini alabilecekler ancak havale yapan arkadaşlarımız için halen çalışıyoruz. Konuyla ilgili neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak mağdur olan üyelerimizin sonuna kadar arkasındayız. Tur şirketi sahibi keşke ortaya çıksa da ’kur farkından dolayı zarara uğradım’ dese biz gereğini yapardık. Çok sayıda vatandaşın da bu şekilde dolandırıldığını öğrendik" dedi.