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Atkı, bere ve eldivenler dolaptan çıkıyor... Yurdun geniş bölümünde kış şartları etkisini gösterecek. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava hafta boyunca hissedilecek.

ISI ADASI ETKİSİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde Trakya'da kar yağışlarının da görüleceğini açıkladı. Şen, bu yağışın İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarına kadar geleceğini ama kent içinde ısı adası etkisiyle görülmeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şu an gayet sakin bir hava var, sıcak. 17 derece dedin sen de zaten. Evet yani şey hafta sonuna doğru, hafta yani yarın da bu şekilde gidecek gibi İstanbul olarak söylüyorum. Yani yarın da işte 15 dereceye kadar düşecek belki ama 2-3 derece düşecek ama esas soğuma, senin dediğin o bahsettiğin Balkanlar'dan kuzeyden gelecek olan soğuk hava esas pazartesi, salı Türkiye'yi etkilemeye başlayacak ama pazartesi akşam saatlerinden itibaren kesinlikle. Pazartesi bu akşam, bu akşam saatlerinden itibaren ise şeyde, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar var İstanbul'da. Bu rüzgar zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkacak. Buradan uyaralım hemen. İstanbul'u hatta Marmara'nın kuzeyini de buradan uyaralım. Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuzeyli rüzgar, poyraz rüzgarı çok kuvvetli; çatılara ve şeylere, ağaçlara dikkat edelim.

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Bu akşam yağış da var İstanbul'da, geliyor ama esas senin de dediğin gibi pazartesi gününden itibaren. Yarın da bu şekilde idare ediyor, hava sıcaklıkları çok fazla düşmüyor ama pazartesiden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Bugün 17 olan İstanbul'daki hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü 9-8 dereceye kadar düşecek. Aynı şekilde Ankara'da da gündüz sıcaklıkları 4-5 dereceye, gece sıcaklıkları da sıfırın altına da kadar da inecek. Dolayısıyla Anadolu dahil olmak üzere neredeyse Anadolu'nun tamamında, bir tek neresi hariç; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi hariç sıcaklıklarda 8-9 derecelik bir düşüş var. Bu düşüşle birlikte tabii ki kar yağışı da meydana gelecek.

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Kar yağışı nerelerde? Özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü Trakya'dan başlayacak bu kar yağışı. Çatalca'ya kadar geliyor. İstanbul'un kapısına kadar geliyor.

İSTANBUL'DA KAR GÖRECEK MİYİZ?

Görmeyeceğiz. Yani bu sefer İstanbul'da görmeyeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklık 8 derecenin altına düşmüyor. Kar yağışı olması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Onun için düşmüyor. Bu ısı adası etkisi ve diğer etkilerden dolayı büyükşehirlerde kar yağışı artık zayıf. Ama diğer bölgelerde nereler; İç Anadolu'nun tamamında kar yağışı var Emel. Ne zaman; salı günü, çarşamba günü, perşembe gününe de sarkan, hatta cumaya da sarkacak. İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, Bursa, Sakarya, Düzce ve Trakya'da kar yağışı var. İstanbul'da yok, İzmir'de yok, Antalya'da yok tabii ki.

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Yani bir hafta garanti bir süren bir soğuk hava var ki bu soğuk havada Doğu Anadolu'daki kar yükseklikleri yarım metreyi de geçebilir. Özellikle İç Anadolu'da ki kar gene yer seviyesinde, yerde tutacak miktarda kar olabilir. Bunun dışında Uludağ'da, kayak merkezlerinde kaymaya müsait hale gelen kar yükseklikleri de olacak. Bunu da söyleyelim. Ama bir şey daha var ama takip ediyoruz. Ayın 7'si 8'i gibi, ayın 7'si 8'i gibi ki önümüzde daha bunun için bir nereden baksan bir 9-10 gün var. 7'si 8'i gibi İstanbul'da karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı olursa da gidip seninle yayın yaparız gibi geliyor. Ama dediğim gibi daha bir 10 günlük süre var. Dolayısıyla değişebilir. Ama şu andaki görünüm bu şekilde. Yani 7'si 8'i, yani bu önümüzdeki hafta değil öbür haftanın başlangıcında öyle bir olasılık da var.

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İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği yağış trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçisinde köprü üzerinde bazı araç sürücüleri fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Haftaiçi İstanbul'da 20 dereceler civarında seyreden sıcaklığın düşmesiyle kentte soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul'da sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgar ise gün boyu 75-90 kilometre hızla esecek. Sıcaklığın kentte Pazartesi günü 6, Salı günü 5, Çarşambe ve Perşembe günü ise, 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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36 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporunda 36 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis, Osmaniye

Yarın için yapılan değerlendirmelerde de 32 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller ise şunlar oldu:

Listelenen iller: Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova ve Kilis.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını taşkın, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.