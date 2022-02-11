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Balinalarımız tehlikede

#Balina#Dr. Pedram Türkoğlu#Avcılık
Balinalarımız tehlikede

Türkiye’de kaçak avcılığa çok sık rastlandığını söyleyen araştırmacı Dr. Pedram Türkoğlu, balinaların popülasyonunun hem avcılıktan hem de beslenme alanlarının daralmasından dolayı gittikçe azaldığına dikkat çekti.

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DOĞA gözlemcisi ve zooloji-taksonomi alanlarında araştırmalar yapan Dr. Pedram Türkoğlu, Türkiye kıyılarında görülen balina türlerinin korunması için çağrı yaptı. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’nun (IWC), 1986’da balinaların neslini korumak için ticari avı yasakladığını hatırlatan Dr. Türkoğlu, ülkemizde kaçak avcılığa çok sık rastlandığını vurguladı. Gün geçtikçe balinaların popülasyonunun hem avcılıktan hem de beslenme alanlarının daralmasından dolayı gittikçe azaldığını belirten Dr. Türkoğlu, “Türkiye’de teknelerin neden olduğu balina ölüm bildirimleri az oluyor. Balinalar balıkçı ağları, akıntı, dekompresyon hastalığı, sonar frekansı gibi çeşitli nedenlerden dolayı karaya vurabiliyor. Karada, denizdeki gibi kaldırma kuvveti olmadığı için kendi ağırlıkları üzerine çökerek, iç organları eziliyor ve hayatlarını kaybediyorlar. Bunu görmek gerçekten çok üzücü” diye konuştu.

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Balinalarımız tehlikede

AKDENİZ VE EGE’DELER

Türkiye sularına bakıldığında, muhtemelen Atlas Okyanusu ile bağlantısından dolayı balinaların sadece Akdeniz ve Ege sularında kaydedildiğini belirten Dr. Pedram Türkoğlu, Karadeniz’de sadece mutur, afalina ve tırtak olarak bilinen 3 yunus türü yaşadığını, bu 3 türün İstanbul Boğazı’nda da bulunduğunu dile getirdi.

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#Balina#Dr. Pedram Türkoğlu#Avcılık

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