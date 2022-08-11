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Balın dozunu kaçırdı, görüntüler gündem oldu! Sevimli ayıyı bulan ormancı ilk kez konuştu

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#Düzce#Doğa#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 16:23

Düzce'nin Yığılca ilçesinde balı fazla kaçırınca, fenalaşan ayının görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayının orman gülü balı yediği öğrenilirken, bulan ormancı ise ilk kez konuştu. Korktuklarını belirten Yasin Öztal, "Çok hareket etmiyordu, sallanıyordu. Biz ilk başta korktuk" dedi. Bölgede balcılık yapan İbrahim Sögüt ise, "Fazla tüketim sebebiyle bal tutmasına maruz kaldı. Bu balın kilosu 4 bin liraya kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı.

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Olay Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü Karakaş Orman İşletme Şefliği'nde görevli Yasin Öztal ve mesai arkadaşı Cavit Karaca bölgede görev yaptıkları sırada, yol kenarında baygın bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı hemen araçlarına alan iki ormancı, Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayı hemen veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Fenalaşan ayının görüntüleri ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

"BAL TUTULMASINA MARUZ KALMIŞ"

Ayının orman gülü balı yediği öğrenilirken, bu bal çeşidi tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Ayının Karakaş bölgesinde kovanlardan balları aldığını belirten İbrahim Sögüt, "Fazla tüketim sebebiyle bal tutmasına maruz kaldı. Yol kenarında orman işletmesinde çalışan işçilerimiz bulmuş. Geldiğinde ayı halsiz ve bitkindi. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Milli Parklar ekiplerine teslim ettik. Ayının gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğal hayatına bırakılacak.

Balın dozunu kaçırdı, görüntüler gündem oldu Sevimli ayıyı bulan ormancı ilk kez konuştu

Ormangülü balı. Mor bitkiden geliyor. Antioksidan özelliği en yüksek ballardan bir tanesi. Bir çay kaşığı ile başlamak gerekiyor, bağışıklık güçlü ise bir yemek kaşığı da tüketebilir. Orman gülü bütün rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Bir çay kaşığı ile başlamalı. Ayı, iki, üç, dört çıta yemiştir. Biz o kadar yemeyelim. Tansiyon düşer, gıda zehirlenmesi yaşanır. Bu balın kilosu 4 bin liraya kadar yükseliyor" dedi.

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"İLK BAŞTA KORKTUK"

Ayıyı baygın halde bulan ormancı Yasin Öztal ise "Dün ormanda rutin kontrol yaparken yol kenarında yavru ayıya rastladık. Çok hareket etmiyordu, sallanıyordu. Biz ilk başta korktuk. Kimseyi görmeyince arkadaşımla birlikte ayıyı tutarak arabaya koyduk. Karakaş işletme şefimizi aradık, milli parklara teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Hemen teslim ettik" diye konuştu.

Balın dozunu kaçırdı, görüntüler gündem oldu Sevimli ayıyı bulan ormancı ilk kez konuştu

''BALIN DOZUNU KAÇIRAN SEVİMLİ KIZIMIZA BİR İSİM VERELİM''

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru bozayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Balın dozunu kaçırdı, görüntüler gündem oldu Sevimli ayıyı bulan ormancı ilk kez konuştu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilip, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

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#Düzce#Doğa#Ayı

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