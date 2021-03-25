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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

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Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tarihi Balıklıgöl’de hafta sonu gezmeye çıkan adı öğrenilmeyen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekiler hemen suya atlayıp genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Islandığı için üşüyen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Balıklıgöle düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

 

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