Balıklıgöl'e düşen genç kızı vatandaşlar kurtardı

Tarihi Balıklıgöl’de hafta sonu gezmeye çıkan adı öğrenilmeyen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekiler hemen suya atlayıp genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Islandığı için üşüyen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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