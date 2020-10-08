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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Balıklıgöl'de çamur tabakası temizliği

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Balıklıgöl'de çamur tabakası temizliği
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ŞANLIURFA’nın simgesi olan Balıklıgöl ile Hanlar bölgesindeki kanaletlerde oluşan çamur tabakası belediye ekiplerince temizlendi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ŞUSKİ içme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış mevsimi öncesi kanallarda çamur ve çöp temizliği yaptı. Balıklıgölden gelen tahliye kanallarının bulunduğu Gümrük Hanında çalışma yapan ekipler, çamur tabakasının kapladığı su giderlerini temizledi. İşçilerin yaptığı temizlikte traktörler dolusu çamur ve çöp yığını toplandı.

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