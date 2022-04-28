Balıklıgöl'de balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

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Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Balıklıgöl'deki balık ölümlerinin ardından gölün çeşitli noktalarından su numuneleri alındığı belirtildi. Halk Sağlığı başkanlığı ve Şanlıurfa Su Kanalizasyon işleri Genel Müdürlüğü'ne ait laboratuvarlarda numunelerin inceleneceği belirtilen açıklamada, araştırma sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl'deki mevcut yemlemenin de durdurulduğu duyuruldu.

Olayın hemen ardından gölde ek havalandırma sisteminin de devreye girdiği kaydedilen açıklamada, ''İlimizin en önemli tarihi ve kültürel mekanlarının başında gelen Balıklıgöl’de, son günlerde görülmeye başlanan balık ölümleri nedeniyle Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, 23.04.2022 tarihinde acil olarak toplanmıştır. “Komisyon kararıyla gölün çeşitli noktalarından alınan su numuneleri, incelenmek üzere Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Başkanlığı laboratuvarlarına gönderilmiş, ölen balıklar fiziksel muayeneden geçirilip ilk bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ölü balık ve su numuneleri ile yem örnekleri; patolojik, bakteriyolojik, virolojik, parazitolojik ve toksikolojik inceleme için Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne de gönderilmiştir. Laboratuvar incelemeleri sonuçlanıncaya kadar Balıklıgöl’deki mevcut yemleme, ön tedbir olarak durdurulmuş olup, ek havalandırma sistemleri de devreye alınarak gölün havalandırılmasına devam edilmektedir. 27.04.2022 tarihinde tekrar toplanan Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu, Birecik Tarım İlçe Müdürlüğü laboratuvarında bakteriyolojik ekim yapılmasına ve laboratuvar tahlil sonuçları gelinceye kadar balıkların bağışıklığını güçlendirmek amacıyla antibiyotikli yem kullanılmasına karar vermiştir. Beklenen analiz sonuçlarına ve gözlemlere göre tekrar değerlendirme yapılacaktır” denildi.

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