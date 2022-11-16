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Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkmıştı! Tadilat bitmek üzere

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#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi
Balıklı Rum Hastanesinde yangın çıkmıştı Tadilat bitmek üzere
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 09:27

İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören çatının tadilatında sona gelindi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, “Yarın itibarıyla son voltalarımız kapanacak. Ahşap çatı 3 hafta içinde tamamlanmış olacak. Binanın işletmeye açılması için 3-4 ay bir süreye ihtiyacımız var” diye konuştu. Binanın son durumu ise drone ile görüntülendi.

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle bina büyük ölçüde zarar görmüştü. Yangında, bakımevinde kalan yaşlılar ve çalışanlardan oluşan 104 kişi tahliye edilmişti. Bakımevinde kalanlar çevredeki hastanelere sevk edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Balıklı Rum Hastanesinde yangın çıkmıştı Tadilat bitmek üzere
Kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda, yangının hemen ardından onarım çalışmaları başladı. Yangında büyük hasar gören binanın çatısında başlayan tadilatta sona doğru yaklaşıldı. Volta döşemeleri yapılan binanın ahşap çatısının tamamlanması için 3 haftalık bir süre kaldı. Binanın son durumu ile ilgili vakfın inşaat mühendisi Erol Yümlü bilgi verdi.

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Binada devam eden çalışmalar drone ile görüntülendi.

Balıklı Rum Hastanesinde yangın çıkmıştı Tadilat bitmek üzere
“3 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK”

Volta döşemelerinin bitmek üzere olduğunu aktaran İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, “Yarın itibarıyla son voltalarımız kapanmış olacak. Büyük ihtimalle 3 hafta içinde de ahşap çatımızı ve binamızı sudan koruyacak olan donatıları yerine getirmiş olacağız. Valiliğimizin yapmış olduğu ihale ve sonucu sene sonunda çatı tamamen bitmiş olacak. Buraya binanın ruhuna uygun olarak, orijinali olan volta döşeme yapıldı. Bu içerikler üzerine tuğlaların döşenmesiyle yapılan bir sistem. Onun haricinde ahşap çatı ve detayları çizilerek ivedilikle gereken kurumların görüşleri alınarak, temizlikten sonra bu işlemler başladı. Yangının vermiş olduğu tahribat ve hava koşulları daha kötüleşmeden giderilmeye çalışıldı. 3 hafta içinde tamamlanmış olacak. İçinde birtakım işlemlerimiz olacak. Büyük ihtimalle o biraz süreç alacaktır. Binanın işletmeye açılması için 3-4 ay bir süreye ihtiyacımız olacaktır” dedi.

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Balıklı Rum Hastanesinde yangın çıkmıştı Tadilat bitmek üzere

“100 SENE YAŞASIN DİYE UĞRAŞIYORUZ”

Çatının ardından binanın içerisinde çalışmaların başlayacağını ifade eden Yümlü, “İçeride yangından hasar görmüş sıva tadilatları, elektrik ve mekanik tesisatlar, zemin yanmış olan cam, pencere, ahşap kapılar yerine konacak. İlk etapta yapılacak işler bunlar. Binadaki genel yapılacak işler bunlar. Hastane daha iyi olacak. Biz 100 sene yaşamış binayı, 100 sene yaşasın diye uğraşıyoruz. Onun için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Balıklı Rum Hastanesinde yangın çıkmıştı Tadilat bitmek üzere

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