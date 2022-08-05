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Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın

Güncelleme: 22 dk önce

#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın#İstanbul
Balıklı Rum Hastanesinde korkutan yangın

Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlı bakımevi bölümünde yangın çıktı. Yaşlı ve hastalar tahliye edilirken, İstanbul İtfaiyesi yangını söndürdü. Büyük bir felaketin ucuz atlatıldığı yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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İstanbul Zeytinburnu’ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlı bakımevi bölümünün çatısında dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine İstanbul’un bir çok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Binada kalan yaşlı ve hastalar hastane çalışanları, hasta yakınları, ilk yardım ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla süratle tahliye edilmeye başlandı.

TEK PARÇA ÇATI

Geniş tarihi yapının 100 metreye yakın tek parça olan çatısı yanarken hastanenin içini de duman kapladı. Hastaların bir kısmı sedye, bir kısmı tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarılırken bazı hastalar da kucakta tahliye edildi. Alevlere müdahale edilirken tahliye edilenler de İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi’nin bahçesinde toplandı.

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Balıklı Rum Hastanesinde korkutan yangın


Yangına İstanbul İtfaiyesi, 78 araç, 215 personelle müdahale etti. Tamamen yanan çatı çöktü. Alevler 2 saat süren çalışmayla söndürüldü ve soğutma çalışmasına geçildi. Yangının büyümesi halinde havadan müdahale için helikopter de hazır bekletildi. Haberin duyulması üzerine hastanede kalanların yakınları da olay yerine akın etti. Hastaların bir kısmı yangından etkilenmeyen servislere alınırken 76’sı da Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledildi.

Balıklı Rum Hastanesinde korkutan yangın

KISA SÜREDE ONARILACAK

Olay yerinde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yangının sebebini şu an bilmiyoruz. 62 yaşlımız, 42 kadar da yatan hastamız vardı. Hepsi tahliye oldu. Bu tescilli yapıyı en kısa zamanda eski haline getirmek üzere hep beraber çalışacağız. Yaraları sarmak boynumuzun borcu” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Balıklı Rum Hastanesi’ni tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız. Yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması bizim için değerlidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane başhekimi Stati Leana ile telefonla görüşüp “geçmiş olsun” dedi. Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarımın başlayacağını belirtip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gerekenlerin yapılması için talimat verdi.

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KOMŞU HASTANEDEN YARDIMA GELDİLER

Balıklı Rum Hastanesi karşısındaki Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nden hemen yardıma koşuldu. Komşu hastane çalışanı Gülizar Alan, “Ben yemek yerken bir koku aldım. Yanık kokusu gibiydi. Neresi yanıyor diye bakındım. Çevremdekiler ‘Bir yer yanmıyor abla’ dedi. Sonra dışarı çıkıp baktım, Balıklı Rum Hastanesi yanıyor. Biz de sağlık çalışanıyız. Hemen yardıma koştum. 50’ye yakın hasta çıkardık, yangın tüplerini çıkardık. Hastalarımıza su verdik. Biz kendimizden korkmadık, hastalara bir şey olur diye çok korktuk” dedi.

Balıklı Rum Hastanesinde korkutan yangın

11 İLÇEDEN İTFAİYE

12.39’da yangın ihbarını alan İtfaiye alevlere, Zeytinburnu, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beşiktaş, Seyrantepe, Başakşehir, Avcılar ve Sultangazi birlikleriyle müdahale etti.

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Balıklı Rum Hastanesinde korkutan yangın

BALIKLI RUM'UN TARİHİ: ŞİFALİ AYAZMA

İstanbul’da Tarihi Silivrikapısı’ndan 200 metre uzaklıkta yer alan Balıklı Rum Hastanesi’ne eskiden “Zoodohos piyi ayazması” (Yaşam bağışlayan kaynak) denirdi. Buradaki suyun şifalı olduğu inancı nedeniyle bölge imparatorluğun her yanından koşan hastalarla dolup taşmaya başladı. Ayazmanın bir özelliği de ılık suyunun içinde balıkların bulunmasıydı. Pek çok kimsenin görmediği ve görenlerin de mutlaka iyileşeceğine inanıldığı ayazmada, hastalar ellerinde mumlarla balık arardı. Ayazmanın adı da “Balıklı” olarak tanındı. 14. yüzyılda yaşamış olan tarihçi Kallistos Nikoforos’un verdiği bilgilere göre, çok eski çağlarda, burada Asklepion mabedi ve hastane vardı.

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1753’TE İLK HASTANE KURULDU

1753 yılında ilk hastane kuruldu ve adı da Balıklı Hastanesi olarak tanındı. 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile hastane, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi. Balıklı Meryem Ana Kilisesi’nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı’daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816’da hastaneye bağlandı. Sultan II. Mahmud’un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul’daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar 1839 başında hastaneye nakledildi. 1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi.

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BAĞIMLILIĞA KARŞI İLK ÖZEL KLİNİK

Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edildi. Hastane 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği kuruldu. Hastane yapısıyla bağdaşık durumda olan saat kulesi 1893 yılında yapıldı.

 

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#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın#İstanbul

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