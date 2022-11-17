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Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik

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#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Zeytinburnu
Balıklı Rum Hastanesinde çıkan yangına takipsizlik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:12

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos, ifadesinde olay sebebi ile şikâyetçi olmadığını söylerken 'Mala zarar verme' suçuyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şikayetçi olmaması sebebi ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Kararda itfaiye raporuna göre yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği, olay yeri inceleme raporuna göre ise bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde ve plastik bidona rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi. Atılı suçun şikâyete tabi olduğu ancak olay sebebiyle şikâyetçi olunmadığından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

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#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Zeytinburnu

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