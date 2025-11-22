Balıklı Rum Hastanesi’nde 112 milyon liralık vurgun

Haberin Devamı

İSTANBUL Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi’nden, 2020 yılında savcılığa, hastanede yapılan şüpheli işlemlere dair suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda 2017-2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura edildiği iddiaları yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada ‘zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme’ suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacı Y.E., eczacı A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında dün gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

6’SI GÖZALTINA ALINDI

SGK’nın provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara on günlük kontrol, muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle düzenlenerek reçetelerin fatura edilmesiyle SGK’nın suç tarihi itibarıyla 112 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Ayrıca ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satıldığı öğrenildi. Şüphelilerin 6’sı gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

'BATACAKSAK HEPİMİZ BATACAĞIZ'

- ŞÜPHELİ Prof. Dr. A.E.’nin hastalara kırmızı veya yeşil reçeteyle temin edilen ilaçları fazladan yazdığı, usulsüz reçeteleri şüpheli tıbbi sekreter N.D. aracılığıyla şüpheli eczacı çalışanı R.Ç.’den temin ettiği ve birlikte hareket eden şüphelilerin ilaçları bir başkasına sattığı, reçetenin bedelini SGK’ya fatura ederek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Soruşturmada şüpheli R.Ç.’nin, N.D.’ye “Hepimiz aynı gemideyiz, batacaksak hepimiz birden batacağız” dediği de öğrenildi.