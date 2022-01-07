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Balıklara sıkı denetim

#Balık#Ceza#İstavrit
Balıklara sıkı denetim

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaköy’deki balık tezgâhlarını tek tek denetledi, balık boylarını ölçtü. En az 13 santimetre olması gerekirken 10 santimetre uzunluğundaki istavriti satan balıkçıya para cezası kesildi.

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Çinekopun 18 santimetre altında satıldığı şikâyetleri üzerine dün, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaköy’de bulunan balık çarşısında denetim yaptı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekibi balıkçıları tek tek denetledi. Denetimlerde satılan balıkların boyları cetvelle ölçüldü. İki satıcının 13 santimetreden küçük istavrit sattığı için balıklarına el konuldu ve 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, “Bizler denizde, balık halinde ve satış noktalarında denetimler yapıyoruz. Satış noktalarında satış ve boy yasaklarını denetliyoruz. Bugün iki kasa istavrit balığına el koyduk. Çünkü istavritler 13 santimetre olması gerekirken 10-11 santimetre civarındaydı. Bizim el koyduğumuz balıklar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Yeni çıkan kanunla beraber 2021 yılında 13 bin 361 denetimde 351 yere idari para cezası uyguladık. Yine yaklaşık olarak 150 ton balık ürününe el koyduk” dedi.

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ALO 174’Ü ARASINLAR

Karaca sözlerine şöyle devam etti: “Balıklar birçok noktada denetimlerden geçiyor ancak bazı balıklar olta balıkçılar tarafından satış noktalarına getiriliyor. Yani balık haline uğramadan satış noktasına gelen balıklar oluyor. Bir de balıkların yüzde 15’ini arazı dediğimiz kısım oluşturuyor. Balıkçılar, balıkların küçüklerini ayrı satabiliyor. Biz elimizden geldiğince denetimimizi yapıyoruz. Ancak bizler her teknenin ya da balıkçının başında duramayız. Balıkçıların küçük balıkları, sürdürülebilir balıkçılık için avlamaması gerekiyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk gördüğü zaman ALO 174 hattını arayabilir. Bizler gerekli denetimleri yapıyoruz.”

Balıklara sıkı denetim

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#Balık#Ceza#İstavrit

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