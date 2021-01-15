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Gündem
Sefer TALAY-Abdulkadir AYDINIŞIK-Necip KARATUNA-Ramazan FİLİZ (BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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BALIKESİR’de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.

Balıkesirin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının en yoğun görüldüğü yer ise Kazdağları oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Yenice'nin Kalkım beldesi arasında ulaşımı sağlayan Edremit-Kalkım karayolunun kapanmaması için Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, kar biriken noktalara anında müdahale ediyor. Edremit-Kalkım karayolunda, jandarma, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

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