Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Balıkesir’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı ilçe merkezleri ile Burhaniye, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının en yoğun görüldüğü yer ise Kazdağları oldu.



Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Yenice'nin Kalkım beldesi arasında ulaşımı sağlayan Edremit-Kalkım karayolunun kapanmaması için Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, kar biriken noktalara anında müdahale ediyor. Edremit-Kalkım karayolunda, jandarma, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.