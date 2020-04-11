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DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı

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Balıkesir'in kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, kırsal mahallelere ekmekleri muhtarlar götürerek dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını muhtarlar karşıladı. Muhtarlar ilçe merkezindeki fırınlardan aldıkları ekmekleri mahallelerine götürerek, sipariş veren ailelere teslim etti.

Balıkesirin kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı
Balıkesirin kırsal mahallelerinde ekmekleri muhtarlar dağıttı

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