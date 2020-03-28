Balıkesir'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Balıkesir'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Balıkesir tatilciler için oldukça fazla ziyaret edilen illerden biridir. Hem tarihi dokusu hem de doğal güzellikleri kültürü ile tatilcileri cezbetmeye devam ediyor. Deniz tutkunları için de iyi bir alternatif şehir olan Balıkesir pek çok kişinin tercih ettiği bir yer haline geldi. Balıkesir Türkiye'nin nüfusu en yoğun olan iller arasındadır. Balıkesir nüfusu yaklaşık olarak 1.12 milyondur. Bu sayı ile birlikte Balıkesir Türkiye'nin en kalabalık on yedinci şehri olarak bilinmektedir.

Balıkesir İlçeleri

Balıkesir şehrinin 20 ilçesi bulunmaktadır. İşte Balıkesir ilçeleri;

- Altıeylül

- Ayvalık

- Balya

- Bandırma

- Bigadiç

- Burhaniye

- Dursunbey

- Edremit

- Erdek

- Gömeç

- Gönen

- Havran

- İvrindi

- Karesi

- Kepsut

- Manyas

- Marmara

- Savaştepe

- Sındırgı

- Susurluk

Balıkesir Hangi Bölgede?

Balıkesir Türkiye'nin Marmara bölgesinin Güney kesiminde yer alan bir ilçedir. Marmara illeri arasında yer almaktadır.

Balıkesir Gezilecek Yerler

Balıkesir'e seyahat etmek isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de Balıkesir gezilecek yerlerdir. İşte Balıkesir'de gezebileceğiniz yerler;

Değirmen Boğaz Tabiat Parkı

Balıkesir'e geldiğinizde gezmeniz gereken yerlerin başında yer alan bu doğa tabiat parkı yemyeşil güzelliği ile dikkat çekiyor. Değirmen boğaz tabiat parkında hem doğa yürüyüşü yapabilecek hem de oldukça keyifli vakitler geçirebileceksiniz. İçerisinde pek çok gölün bulunduğu bu bölgede ailecek gezilecek en güzel yerlerden birisi olduğunu söylemekte fayda var.

Balıkesir Saat Kulesi

Balıkesir Saat Kulesi de yine Balıkesir'e uğrayanların mutlaka görmesi gereken yerlerin başında yer almaktadır. 1901 yılında inşa edilen Balıkesir saat kulesi şehrin merkezi noktasında bulunuyor. Şehrin güzelliğini yansıtan bir inşa olarak biliniyor. Bol bol fotoğraf çektirebileceğiniz bu bölgede güzel vakitler geçirebilirsiniz.

Hasan Boğuldu Göleti

Milli park sınırları içerisinde kalan Hasan boğuldu göleti doğa ile baş başa kalabileceğiniz ender yerlerden birisidir. Hasan boğuldu göleti gerek piknik alanlarının çokluğu ile gerekse de yemyeşil örtüsü ile oldukça fazla ziyaret edilen yerlerden biridir.

Darıdere Tabiat Parkı

Balıkesir'in doğal yerleri bu kadarla da sınırlı değil. Tarihi ihtişamının yanı sıra yemyeşil güzelliği ile Türkiye'nin güzide şehirlerinden biridir. Darıdere tabiat parkı da Balıkesir'in yeşilliğini sergileyen ve gezilecek en güzel yerlerin başında yer alır. Darıdere tabiat parkı Kazdağları’nın güneyinde yer almaktadır. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre Darıdere tabiat parkı Dünya'da oksijeni en bol bölge olarak yer almaktadır.

Balıkesir Tarihi Yerler

Balıkesir tarihi yapısı ile de dikkat çeken güzide şehirlerden birisidir.

Zağnos Paşa Camii

Zağnos Paşa Camii Balıkesir'de ki tarihi yerlerin başında yer alır. Yapımına 1461 yılında başlanmıştır. Ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Zağnos Paşa Camii çevresinde ayrıca pek çok hamam ve türbe bulunmaktadır.

Kyzikos

Kyzikos Balıkesir'de ki antik kentlerden biridir. Kyzikos antik kenti M.Ö 6 binli yıllarda yapılmıştır. Ve günümüze kadar bu antik kent varlığını sürdürmüştür. Balıkesir'de yaşamış olan Dolion halkı tarafından yapılan bu antik kentin kalıntılarını günümüzde hala görebilmek ve resmedebilmek mümkündür. Balıkesir'e uğradığınız zaman mutlaka bu antik kenti görmekte fayda var.