Balıkesir’e trafik eğitim parkı yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırarak daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla trafik eğitim parkının yapımına başladı. Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği eğitim parkı, Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. Büyükşehir ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiği trafik eğitim parkının kasım ayında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.



MİNYATÜR BİR ŞEHİR



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceğini belirterek, "İçerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde, gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. Balıkesir'in en önemli eğitim merkezlerinden birisi olacak trafik eğitim parkında, ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı bulunuyor" dedi.