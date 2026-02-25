Balıkesir'den gelen şehit haberi sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajı

Haberin Devamı

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Elim kaza sonrası Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Acı haber sonrası ise siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN GÜLER: BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR DİLERİM

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.



BAKAN GÜRLEK: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ÖMER ÇELİK: ŞEHİDİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından elim olayla ilgili

şu paylaşımı yaptı:

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Çok üzgünüz…

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajı şu şekilde:

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filomuza ait F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını ve kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise acı olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taziyesini iletti.

İşte Duran'ın şehit haberi sonrası yaptığı paylaşım:

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, ruhu şad olsun.