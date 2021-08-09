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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Balıkesir'deki otobüs kazasında ölen çift toprağa verildi

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Balıkesir'deki otobüs kazasında ölen çift toprağa verildi

BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 15 kişiden Nilay Işıklar (50) ve eşi Ahmet Işıklar (54), İzmit’te son yolculuklarına uğurlandı

Balıkesir'de tarlaya devrilen otobüste yaşamını yitiren 15 kişiden Nilay ve Ahmet Işıklar çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak İzmit’e getirildi. Ayvalık'ta yazlık evleri bulunan yakınlarının yanına tatile giderken kazada yaşamını yitiren lojistik firma çalışanı Ahmet Işıklar ile eşi Nilay Işıklar için Fevziye Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazede çiftin tek oğulları Emirhan Işıklar (21) ayakta durmakta güçlük çekti. Çiftin yakınları ve akrabaları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Balıkesirde 15 kişinin öldüğü kazada tıp öğrencisi Bilge Toker de hayatını kaybetti
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada tıp öğrencisi Bilge Toker de hayatını kaybetti

Nilay ve Ahmet Işıklar çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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