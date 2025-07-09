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Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Balıkesir#Sındırgı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:29

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale, 2’nci gününde de sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Sındırgı ilçesi kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Yangına ilk müdahale Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İhbarla bölgeye 3 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından müdahale, 17 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı, 9 iş makinesi ve 110 personelle karadan devam etti.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

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#Orman Yangını#Balıkesir#Sındırgı

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