×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'deki orman yangını 29 saat sonra kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Orman Yangını#Yangın
Balıkesirdeki orman yangını 29 saat sonra kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 03:53

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle havadan da müdahaleye devam etti.

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye yapıldı.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altıeylül ilçemiz Kirazköy Mahallesi kırsalında meydana gelen orman yangını ekiplerimizin dünden beri karadan ve havadan etkin müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştır. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Orman Yangını#Yangın

BAKMADAN GEÇME!