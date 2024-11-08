×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'deki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı... Bursa'daki yangına müdahale sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Yangın#Balıkesir
Balıkesirdeki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı... Bursadaki yangına müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 09:30

Bursa Büyükorhan ilçesinde dün çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine sıçradı. Dursunbey’de alevler, 15 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa’da ise ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberin Devamı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçradı. Dursunbey’de alevler yerleşim yerine 1 kilometre kadar yaklaştı. Yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale etti. Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinası, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bursa ve Balıkesir illerinde süren yangına helikopterle müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kütahya orman bölge müdürlüklerinin arazözleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise gece boyunca sürdü.

Balıkesirdeki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı... Bursadaki yangına müdahale sürüyor

Haberin Devamı

ZARAR GÖREN ALAN TESPİT EDİLECEK

Ekiplerin yoğun çabası sonucu Dursunbey’deki yangın, 15 saat sonra, saat 05.00 sıralarında kontrol altına aldı. Yangına anız ateşinin neden olduğu ihtimalinin değerlendirildiği belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında zarar gören alanla ilgili tespit çalışmaları ise sürüyor.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. 

Balıkesirdeki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı... Bursadaki yangına müdahale sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Yangın#Balıkesir

BAKMADAN GEÇME!