Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamanın sorumlularına 9’ar yıl hapis cezası verildi... 11 kişi hayatını kaybetmişti

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4 sanık hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istenmişti. İddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın tam olarak belirlenemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan şirketin operasyon direktörü Cem Y. ile şirket sorumlu müdürü Serkan B., tutuksuz sanıklar iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. ile kapsül montaj üretim hattında mühimmat üretim müdürü olan Murad B., olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y., Serkan B. ve Murad B.’yi, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A.’yı ise aynı suçtan takdir indirimiyle 4 yıl 7 ay hapse mahkûm etti.