×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamanın sorumlularına 9’ar yıl hapis cezası verildi... 11 kişi hayatını kaybetmişti

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Karesi#Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Balıkesirdeki mühimmat fabrikasındaki patlamanın sorumlularına 9’ar yıl hapis cezası verildi... 11 kişi hayatını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024’te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Haberin Devamı

4 sanık hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istenmişti. İddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın tam olarak belirlenemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan şirketin operasyon direktörü Cem Y. ile şirket sorumlu müdürü Serkan B., tutuksuz sanıklar iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız A. ile kapsül montaj üretim hattında mühimmat üretim müdürü olan Murad B., olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y., Serkan B. ve Murad B.’yi, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A.’yı ise aynı suçtan takdir indirimiyle 4 yıl 7 ay hapse mahkûm etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Karesi#Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!