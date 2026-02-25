Balıkesir'deki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

Haberin Devamı

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında düşen F-16 uçağında Hv. Plt. Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın yaşandığı noktada enkaz kaldırma işlemleri sürerken olaya şahit olan bir vatandaş da CNN TÜRK'e konuştu.

Görgü tanığı vatandaş kaza anını şu şekilde anlattı:

Ben tam karşı tepedeydim. Burada bir alev topu koptu. Şu gördüğünüz taşlar bir anda önüme fırladı. Durdum ben de bu arabayla geliyordum. Ben tam karşı tepedeydim. Gidiyorum, tam aşağıya indim yani. O alev topunu gördüm kaza oldu zannettim. Ben de çekiciyle geliyorum.

"ALEV TOPU KOPTU"

Tam şu karşıda bir tır var, onu almaya geliyordum. Bir baktım bir alev topu koptu. Çok büyük bir alevdi. Bayağı büyük bir alev topu koptu. Taşlar, topraklar, bu gördüğünüz yol hepsi önüme fırladı. Yağımı attım frene, durdum büyük araçlar. Yavaş yavaş geldim, kaza nerede, kaza nerede, kaza yok. Ama orada alev yanıyor.

"TIR TANKERİ PATLADI SANDIM"

Şu an iş makinesinin bulunduğu yere, sağ tarafa düştü. Ben gelene kadar yolu kapattılar. İlk anda iki üç tır birbirine çarptı, tır tankeri patladı sandım. Gece olduğu için çok büyük bir alev topu gibi gözüktü. Ben de şok oldum, Allah yardımcıları olsun.