×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'deki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

Güncelleme Tarihi:

#F-16 Kazası#Balıkesir#Kaza
Balıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 09:37

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu sırasında Balıkesir'de kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilotumuz şehit oldu. Acı olayın görgü tanığı CNN TÜRK'e o anları anlattı. Kazayı gördüğünde şok olduğunu söyleyen çekici şoförü, "Tam şu karşıda bir tır var, onu almaya geliyordum. Bir baktım bir alev topu koptu. Çok büyük bir alevdi." dedi.

Haberin Devamı

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında düşen F-16 uçağında Hv. Plt. Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın yaşandığı noktada enkaz kaldırma işlemleri sürerken olaya şahit olan bir vatandaş da CNN TÜRK'e konuştu.

Balıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

Görgü tanığı vatandaş kaza anını şu şekilde anlattı:

Ben tam karşı tepedeydim. Burada bir alev topu koptu. Şu gördüğünüz taşlar bir anda önüme fırladı. Durdum ben de bu arabayla geliyordum. Ben tam karşı tepedeydim. Gidiyorum, tam aşağıya indim yani. O alev topunu gördüm kaza oldu zannettim. Ben de çekiciyle geliyorum.

Gözden KaçmasınMSB: Balıkesir’de F-16 düştü, 1 pilotumuz şehit oldu... Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı Şehidimizin kimliği belli olduMSB: Balıkesir’de F-16 düştü, 1 pilotumuz şehit oldu... Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı! Şehidimizin kimliği belli olduHaberi görüntüle

Balıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

Haberin Devamı

"ALEV TOPU KOPTU"

Tam şu karşıda bir tır var, onu almaya geliyordum. Bir baktım bir alev topu koptu. Çok büyük bir alevdi. Bayağı büyük bir alev topu koptu. Taşlar, topraklar, bu gördüğünüz yol hepsi önüme fırladı. Yağımı attım frene, durdum büyük araçlar. Yavaş yavaş geldim, kaza nerede, kaza nerede, kaza yok. Ama orada alev yanıyor.

Balıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

"TIR TANKERİ PATLADI SANDIM"

Şu an iş makinesinin bulunduğu yere, sağ tarafa düştü. Ben gelene kadar yolu kapattılar. İlk anda iki üç tır birbirine çarptı, tır tankeri patladı sandım. Gece olduğu için çok büyük bir alev topu gibi gözüktü. Ben de şok oldum, Allah yardımcıları olsun.

Balıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#F-16 Kazası#Balıkesir#Kaza

BAKMADAN GEÇME!