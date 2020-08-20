Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, toprağa verildi
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde vince çarpan otomobilde ölen sürücü Habil Kurtay (70), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Habil Kurtay (70) yönetimindeki 16 F 8649 plakalı otomobil, vince çarptı. Kazada, sürücü Kurtay öldü, kızı İnegöl Kocatepe Ortaokulu İngilizce öğretmeni Damla Kurtay (40) ağır yaralandı.
Habil Kurtar, bugün memleketi Bursa'nıın İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Damla Kurtay'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle