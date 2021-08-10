Balıkesir’deki kazada art arda sefer iddiası

Balıkesir’de önceki sabah otobüsün tarlaya devrilmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan araç şoförlerinden Kerem Başol’un cenazesi, dün gece memleketi Zonguldak’ın Kozlu ilçesine götürüldü. Üvey ağabeyleri Serkan Çengelcik ve Erkan Çengelcik taziyeleri kabul etti.

‘ARAÇ ARIZALIYDI’ MESAJI

Serkan ve Erkan Çengelcik kardeşler, gazetecilere yaptıkları açıklamada otobüsün sahibi Efe Tur firmasını suçladı. Erkan Çengelcik, “Uyuduğu asılsız. Aracın arızası varmış. Mesajı elimde. Uyuyan bir kimse jandarmanın verdiği bilgide 45 metre frene basmaz. Kardeşim çok dikkatli, herkesin sorumluluğunu alan bir insandı. Biz de şikâyetçi olacağız. Biz ne diyeceğiz bu ailelere” dedi. Serkan Çengelcik ise “Firmanın yetkilisi benim yanımda aradı, ‘Gel’ dedi. Kardeşim ‘Çok yorgunum gidemem’ dedi. O, ‘Şoför rahatsız, sen gel, başka ehliyet geçiririz sen gidersin’ dedi. Çocuğu o şekilde yorgun argın yola çıkardılar. Ben ‘Gitme’ dedim ama o ‘Ya işime son verirseler ben ne yaparım’ dedi. Çocuk mecbur kalktı, yola gitti” dedi.

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