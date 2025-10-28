Balıkesir'deki depremde bir ahır çöktü! Enkaz altında kalan eşek böyle kurtuldu | 'Ahırın yıkıldığını görünce içim yandı'

Haberin Devamı

Depremin ardından bölgeye koşan mahalle sakinleri, ahırın yıkıldığını görünce hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Enkazın altından gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, dikkatli bir şekilde molozları kaldırarak eşeğe ulaştı. Toz ve enkaz yığınları arasından çıkarılan eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Erbaş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Ahırın yıkıldığını görünce içim yandı. Ama komşularımızın yardımıyla eşeğimizi sağ salim çıkardık. Allah razı olsun hepsinden. O da can taşıyor. Benim için değerli. Her işimde yükümü paylaşıyor. Sürekli yanımda. Kurtarınca çok sevindim ve duygulandım. Dünyalar benim oldu.

Yaklaşık 10 yıldır küçüklüğünden bu yana benimle. Her işimi görür. Allah ondan da razı olsun. Kadife benim için değerli. Yüküme ortak oluyor. O olmasa ben yük falan taşıyamam. Hem iş hem yoldaşım oluyor. Ona bir şey olursa çok üzülürdüm" dedi.Kurtarma anları, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, insanların büyük bir dikkat ve özveriyle çalıştığı, eşeğin çıkarıldığı anda yaşanan sevinç gözler önüne serildi.Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.