Balıkesir'deki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları

Güncelleme Tarihi:

Balıkesirdeki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 21:35

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip etmekteyiz. Yaralılarımıza acil şifalar, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun.

Devletimiz, bütün imkânlarıyla ve kurumlarıyla milletimizin yanındadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası haberleşme noktasında bir kesinti olmadığını duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun."

