Balıkesir'deki deprem Bursa'da da hissedildi! Kıraathanede oyun oynayanlar, panikle dışarı kaçtı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilirken, Bursa'da da paniğe neden oldu.

Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem sırasında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte masalardan kalkıp, sokağa çıktı. O anlar, kıraathanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.