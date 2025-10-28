×
Gündem Haberleri

Balıkesir'deki deprem Bursa'da da hissedildi! Kıraathanede oyun oynayanlar, panikle dışarı kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#BURSA#Balıkesir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 10:33

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. İnegöl ilçesinde bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte panikle dışarı kaçarken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem Enkaz alanları görüntülendi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem Enkaz alanları görüntülendi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem Enkaz alanları görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem Enkaz alanları görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedilirken, Bursa'da da paniğe neden oldu.

Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem sırasında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte masalardan kalkıp, sokağa çıktı. O anlar, kıraathanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

#Deprem#BURSA#Balıkesir

