Balıkesir'deki 6.1'lik depremde son durum | Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Dün akşamki deprem olur olmaz tüm kurumlarımız süratle buraya geldi. Her depremden hemen sonra sahada ekiplerimiz tarama yaptı. Kulağımız 112'ye vatandaşın yapacağı ihbardaydı. Sındırgı'da 1 bina yıkıldı. 4 vatandaş ekiplerce oradan kurtarıldı maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASAR TESPİTİ İÇİN 50 EKİP KURULDU

Yaralılarla ilgili süreci sağlık bakanımız son durumu paylaşacak. Bu sabah erken saatlerde AFAD ve onun koordinasyonunda ilgili çalışma gruplarının her biri iş başı yaptı. Hasar tespiti ile ilgili çevre müdürlüğümüz tarafından hasar tespiti için 50 ekip kuruldu. Zarar tespiti için 30 ekip iş başı yaptı. İlk andan itibaren beslenme çalışmalarında Kızılay'ımız, STK'lar, belediyeler görev aldı kendilerini tebrik ediyorum.

250 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Depremden sonra 1.100 arama kurtarma personelimiz bölgeye geldi. Buraya gelen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece vatandaşlarımıza evinizle ilgili varsa tereddüdünüz dışarıda kalalım tavsiyesinde bulunduk. 10'un üzerinde 4'ten büyük artçı meydana geldi. Toplamda ise artçı depremler 250'yi geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki arkadaşlar görevini yapıyor. Adli süreçten sonra enkazlar kaldırılacak. 20 milyon lira destek ödemesi aktardık valiliğimize. Hasar tespitleriyle ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Hazır konteynerlerimiz yola çıktı. Alaca ve Gölcük köylerine gideceğiz.

112 ve kaymakamlığa vatandaşlarımız tarafından 66 adet "binam etkilendi, hasar gördü, gelin inceleyin" ricası oldu. Bunları inceleyeceğiz.

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şu bilgileri verdi:

Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Gerekli müdahaleler herkese yapılmaya başlandı. Gece gelip hastane ziyaretimizi yaptık 52 başvuru var 29'u tedaviye alındı. 19'u taburcu edildi. 3'ü direkt deprem etkisi ile olmak üzere 10 yaralımız var. Durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyorum. Depremle ilgili devlet kurumlarımız tecrübeye sahip. Hep beraber daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Herkesin bu uyarıları dikkate alması lazım.