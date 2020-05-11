Balıkesir'de yasak sürecinde sürücülerine ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Bin 860 aracın denetlendiği uygulamada; 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 387 vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.