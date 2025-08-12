×
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de yangın: Mahallede 15 ev tamamen yandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 12:05

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Köseler Mahallesi’nde sabaha karşı bir evin ambar kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Alevler nedeniyle 15 ev tamamen yandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Köseler Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında bir evin ambar kısmında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikteki diğer evlere sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 7 itfaiye aracı, BASKİ’den 1 su ikmal aracı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’ndan 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve Eti Maden’e ait 2 arazöz olmak üzere toplam 15 araç sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yerleşim alanında daha fazla yayılmaması için yoğun çaba harcadı.

15 EV TAMAMEN YANDI

Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 15 ev tamamen yandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Balıkesir#Bigadiç#Yangın

