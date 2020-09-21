Balıkesir'de Vali Şıldak, dersbaşı yapan öğrencilere başarı diledi

Balıkesir'de İlköğretim Haftası dolayısıyla Burhan Erdayı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Burhan Erdayı İlkokulu Müdürü Mahmut Osta ile öğretmenler ve veliler katıldı. Çocukları eğitim hayatına başlayan velilerle de bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, yeni eğitim- öğretim yılının başarılara vesile olmasını diledi. Okullarda koronavirüse karşı sağlıklı bir eğitim için her türlü tedbirin aldığını belirten Vali Şıldak, ailelerden içlerinin rahat olmalarını istedi.

Bazı sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilere hediyeler verip, başarılar diledi. Öğretmenlerle de görüşerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eğitimcilerin pandemi kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Öğretmenler odasında, uzaktan eğitim çalışmasını okullarından sürdüren öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Şıldak, yeni eğitim yılında uygulayacakları proje çalışması konusunda da bilgi paylaştı.

‘HEDEFİMİZ BAŞARI DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK’

Vali Hasan Şıldak, “Uzaktan eğitim modeline göre hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin motivasyon ve heyecanını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle eğitim sürecindeki bütün tarafların çalışmaları izlenip, değerlendirmeye tabi tutulacak. Hedefimiz, uzaktan eğitim çalışmasında ildeki başarı düzeyini yükseltmek ve herkeste bir eğitim coşkusu oluşturmak” dedi.