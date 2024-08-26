×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Balıkesir'de vahşet! Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu... Babası cinayeti itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Balıkesir#Eylem Sevilen
Balıkesirde vahşet Genç kız kanepenin içinde ölü bulundu... Babası cinayeti itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 08:18

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, annesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, evindeki kanepenin içinde ölü bulundu, olayla ilgili itirafta bulunan baba tutuklandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Balıkesir#Eylem Sevilen

BAKMADAN GEÇME!