Balıkesir'de vahşet! Eşini boğazını keserek öldürüp ormanda intihar etti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Avcı ile eşi Gonca Avcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ORMANDA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

