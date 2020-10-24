MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
GeriGündem Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 02:01 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesir'de traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü.

Muhsin Alacakurt (61) yönetimindeki plakasız traktör, Kocagöl Mahallesi yakınlarında Kudret K. (55) idaresindeki 10 NS 542 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Muhsin Alacakurt 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kudret K. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Balıkesirde traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle