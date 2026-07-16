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Balıkesir’de trafik kazası! Yanan otomobilde alevler otluk alana sıçradı; 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Balıkesir Yangın#Orman Yangını
Balıkesir’de trafik kazası Yanan otomobilde alevler otluk alana sıçradı; 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 16:34

Karesi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye savrularak alev aldı. Çıkan yangın otluk alana sıçrarken, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 ATU 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savrulup alev aldı.

Balıkesir’de trafik kazası Yanan otomobilde alevler otluk alana sıçradı; 4 yaralı

Kısa sürede otomobili saran alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Balıkesir İtfaiyesi Karesi Grup Amirliği, Orman Genel Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Balıkesir’de trafik kazası Yanan otomobilde alevler otluk alana sıçradı; 4 yaralı

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Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Balıkesir Yangın#Orman Yangını

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