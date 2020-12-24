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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de tek katlı ev alev alev yandı

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Balıkesir'de tek katlı ev alev alev yandı
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BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde tek katlı evde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi üzerindeki Nebi Çamlık’a ait tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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