Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 305 adet sikke ele geçirilirken,

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bin 404 adet sentetik uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 149 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 400 litre kaçak içki, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 48 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 25 şüpheli yakalandı.