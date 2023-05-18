Balıkesir’de su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, dün saat 22.00 sıralarında aniden bastıran ve 30 dakika süren kuvvetli sağanak ile dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bodrum ve zemin katlarda bulunan yüzlerce ev ve iş yerini su bastı.

Ekipler, bugün baskınların yaşandığı eve ve iş yerlerinde suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Konuya ilişkin Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler, Plevne, 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Gümüşçeşme, Hasan Basri Çantay ve Akıncılar Mahallelerini etkileyen aşırı yağışla birlikte İtfaiye, BASKİ, AFAD, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Emniyet ekipleri ivedi olarak gerekli çalışmalara başlamıştır. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yollarda, ev ve iş yerlerindeki su tahliyesi ve temizlik çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir. Su baskınları sonucunda herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Zararın tespitine ilişkin çalışmalar bugün hızlı şekilde gerçekleştirilecektir" denildi. (DHA)