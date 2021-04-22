Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kandilli 22 Nisan son dakika deprem listesi
Balıkesir'de son dakika deprem Kandilli verilerine yansıdı. Kandilli verilerine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'de yaşanan deprem kentte yaşayanları tedirgin etti. Deprem Akhisar, Soma, İzmir ver Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Kandilli 22 Nisan son dakika deprem listesi
Son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, yayınlanan en güncel deprem listesi...
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.22 00:17:42 39.1307 28.1125 12.4 -.- 4.2 3.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.21 08:46:41 36.7065 27.0170 123.1 -.- 3.2 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 08:28:07 37.4778 29.4563 4.1 -.- 1.2 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.04.21 08:07:20 36.4055 27.1655 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 07:36:49 37.8943 26.8735 14.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 07:32:19 36.3972 27.1450 1.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 07:17:13 36.4203 27.1532 6.9 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 07:15:57 39.0783 25.9793 6.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 07:00:18 36.3635 27.2743 2.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 06:51:36 36.4135 27.1803 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 06:45:53 36.5052 27.0680 16.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 05:20:57 39.0987 26.0165 7.4 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 05:20:24 36.3762 27.2417 14.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 05:16:44 36.4522 27.0827 7.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 04:36:50 36.4063 27.0877 1.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 04:20:06 36.4063 27.1603 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 04:12:07 36.4702 27.0382 9.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 03:42:49 37.9020 26.8728 5.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 03:29:57 38.7758 27.7397 6.9 -.- 1.8 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.04.21 03:16:12 36.4420 27.1325 9.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 03:14:42 36.4340 27.0412 6.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 03:05:54 36.4335 27.1608 14.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:51:23 36.1952 23.9283 24.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:45:05 38.9813 26.0437 8.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.21 02:43:25 36.4112 27.0688 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:40:47 36.3995 27.2425 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:39:28 36.3977 27.1583 2.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:24:55 36.5115 27.0423 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:10:50 36.4193 27.1708 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 02:03:29 37.8415 26.8817 24.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 01:48:48 37.7900 26.9525 7.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 01:34:25 36.2893 27.3172 11.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 01:20:40 36.4590 27.1820 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 01:19:34 36.3870 27.1858 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 01:15:01 36.4112 27.1583 5.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 01:10:33 36.3963 27.1745 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:57:08 39.3140 27.6722 4.4 -.- 1.7 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel
2021.04.21 00:55:52 36.4495 27.1450 12.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:46:07 37.8452 26.8712 22.6 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.21 00:44:51 37.1147 36.8472 4.6 -.- 1.8 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.04.21 00:40:58 36.4657 27.2058 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:37:35 36.5035 27.2325 4.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:36:22 36.3762 27.1233 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:32:09 36.4997 27.4803 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.21 00:30:51 36.3790 27.2187 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:29:38 38.6627 43.6668 10.8 -.- 3.1 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
2021.04.21 00:27:45 39.0973 28.1317 12.4 -.- 1.7 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.21 00:23:41 36.4003 27.2027 7.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:23:02 36.4548 27.2437 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:16:37 36.4147 27.1505 7.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:14:24 36.4335 27.1245 4.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:12:03 36.4345 27.1213 6.8 -.- 3.4 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.21 00:05:01 40.4857 34.1713 7.5 -.- 3.0 -.- KULA-SUNGURLU (CORUM) İlksel
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