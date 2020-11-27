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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de seyir halindeki araç yandı

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Balıkesir'de seyir halindeki araç yandı
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Balıkesir'de seyir halindeki otomobil, tren garı karşısında karbüratör arızası nedeniyle yandı. İtfaiyenin anında müdahale ettiği araç tüm çabalara karşın kullanılamaz hale geldi.

Olay Balıkesir'de Vasıf Çınar Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kızıllarlı'ya ait 10 ABH 804 plakalı araç karbüratör arızası nedeniyle tren garının olduğu meydanda yanmaya başladı. Olayın 112 Acil Servise haber verilmesi üzerine Toplu Taşıma Merkezi civarında bulunan Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç yangınında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanma olmadı. Yangın süresi boyunca trafik tek şeritten verildi. Aracın yoldan çekilmesi sonrası trafik normale döndü.

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