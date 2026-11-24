Balıkesir’in Havran ilçesinde sağanağın ardından Havran Çayı’nın debisi yükseldi ve sel meydana geldi. Gün ağarınca hasar ortaya çıkarken, İnönü Mahallesi’nde sel sularının sürüklediği bir otomobilin ağaçta asılı kaldığı görüldü.
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Havran'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatte etkisini artırdı. Sağanakla Havran Çayı'nın debisi yükseldi. Sel suları nedeniyle bir istinat duvarı yıkıldı. İki otomobil ve park halindeki damperli kamyon ile patoz makinesi selde çaya sürüklendi.
Selin bölgede yol açtığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. İnönü Mahallesi'nde sel sularının sürüklediği 1 otomobilin ağaçta asılı kaldığı görüldü.
Sular çekilince mahallede selin taşıdığı taşlar ve ağaç dalları ile önüne katıp getirdiği çeşitli malzemeler ortaya çıktı.