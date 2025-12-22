Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haberin Devamı

A.N.K. idaresindeki 10 ABM 203 plakalı otomobil, Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Gülsüm Ana mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü A.N.K. ile yolcular N.K, M.K. ve Y.E.U. sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.