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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de ruhsatsız 9 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi

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Balıkesir'de ruhsatsız 9 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi
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BALIKESİR'de polis ekiplerince il genelinde yapılan kontrollerde, ruhsatsız 2'si kurusıkı 9 tabanca, 12 tüfek ve 82 mermi ele geçirdi.

Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2'si kurusıkı 9 tabanca, 12 tüfek ve bu silahlara ait 82 mermi ele geçirildi. İl genelinde ruhsatsız silah kullanımını önlemeye yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.

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