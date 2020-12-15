Balıkesir'de ruhsatsız 9 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi

Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan aramalarda 2'si kurusıkı 9 tabanca, 12 tüfek ve bu silahlara ait 82 mermi ele geçirildi. İl genelinde ruhsatsız silah kullanımını önlemeye yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.