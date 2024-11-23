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Balıkesir'de restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi gözaltına alındı

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#Balıkesir#Gazeteci#Darp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 12:46

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda "Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu'nu darbeden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayram gözaltına alındı. Gazeteciye saldırı anı, restoranın güvenlik kamerasınca görüntülendi

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"Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından darbedildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sataroğlu'na kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürülen Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı.

Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram'ın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında, restorana girdikten sonra masanın yanına gelen Hasan Bayram tarafından Hakan Sataroğlu'nun oturduğu sandalyeden yumruk ve tokat darbeleriyle düşürüldükten sonra yerdeyken birkaç kez tekmelendiği, Bayram'ın daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

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#Balıkesir#Gazeteci#Darp

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